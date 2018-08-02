السلطات الايطالية تخلي سبيل وزير مصري سابق بعد إحتجازه لساعات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كاتانيا- أفاد موقع إعلامي إيطالي على شبكة الانترنت بأن السلطات المحلية أخلت، عصر اليوم الخميس، سبيل وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، بعد إيقافه في مطار كاتانيا (إقليم صقلية) بناء على طلب من السلطات المصرية.

ووفق موقع (تي بي آي) الإعلامي، فإن الوزير المصري الأسبق، محمد محسوب، الذي طلبت القاهرة تسليمه، يحمل الجنسية الايطالية نظرا لزواجه من إمرأة إيطالية، وأوقفته سلطات المطار بسبب تهمة تتعلق بالاحتيال على شركة.

وكان محسوب قد كشف في وقت سابق عبر تغريدة على منصة (تويتر) عن أن “الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ 3 ساعات قرب مدينة كاتانيا بطلب من السلطة المصرية لتسليمي”، مشيرا إلى أن السلطات الامنية الايطالية “ترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي..”.