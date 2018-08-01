وزير الداخلية الايطالي يعلن عن تراجع كبير بتدفقات المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني اليوم الاربعاء على المضي قدما في صد المهاجرين، على الرغم من إرتفاع أصوات في دوائر كنسية ضد سياسته، معلنا عن تراجع كبير في أعداد الوافدين منذ تولي إئتلاف (حركة خمس نجوم-رابطة الشمال) مقاليد الحكم في أوائل شهر حزيران/يونيو الماضي.

وقال سالفيني في مقال نشره على منصة (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي “في الشهرين الأوائل من الحكومة الجديدة، انخفضت أعداد المهاجرين بأكثر من ثلاثين ألفا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (من 34 ألف و987 مهاجر إلى أربعة آلاف و960”. وأردف “الإرادة قوة. إنتقلنا من الأقوال إلى الأفعال”.

وقال، في إشارة إلى منتقديه، من بينهم وسائل إعلام محسوبة على مجلس الاساقفة الايطاليين، “يمكنهم إهانتي، مهاجمتي وتهديدي بقدر ما تريدون ، لكنني لا أتوقف، لأنني أعمل من أجل مصلحة الإيطاليين ، وأنا أعلم أنهم معي … إلى الأمام وبدون خوف”.