إتفاقية نقل متكامل بين طيران الامارات وترينيتاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وقعت شركة ترينيتاليا الايطالية للنقل على السكك الحديدية وطيران الإمارات اتفاقية الرمز المشترك تتيح لعملاء النافلين القيام برحلات متكاملة (قطار+طيران) بتذكرة واحدة تحتوي على رقم حجوزات موحد (بي إن آر).

ووصفت ترينيتاليا وطيران الامارات في بيان مشترك هذه المبادرة بـ”الخطوة الهامة إلى الأمام نحو تكامل نموذجي متزايد الفعالية، أحد الأهداف الإستراتيجية” المشتركة للناقلين الايطالي والإماراتي.

وتسمح هذه الاتفاقية بإدخال رحلات قطار لأكثر من 27 محطة سكة حديد إيطالية، في أنظمة شراء تذاكر طيران الإمارات.