وزير المالية الفرنسي: إيطاليا شريك حاسم لمستقبل الاتحاد الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير المالية الفرنسي، برونو لومير إيطاليا بـ”الشريك الأساسي والحاسم لفرنسا بالنسبة لمستقبل الاتحاد الأوروبي”، وقال في حديث مع الصحفيين، إن زيارته لروما اليوم الاربعاء تأتي لـ”إعادة إطلاق العلاقات الاقتصادية والمالية بين بلدينا” بعد تسلم الحكومة الايطالية الجديدة مقاليد الحكم.

وشملت أجندة زيارة المسؤول الفرنسي لقاءا مع نظيره الايطالي جيوفاني تريا، استعرضا خلاله مقترح المفوضية الأوروبية القاضي بفرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي إنطلاقا من نهاية العام الحالي.

كما تضمنت زيارته اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء، وزير التنمية الاقتصادية والعمل، لويجي دي مايو، حيث أكد الطرفان على المضي قدما في خارطة طريق التحالف بين مجموعة فينكانتييري ونافال غروب الفرنسية، في مجال الصناعات الدفاعية البحرية.