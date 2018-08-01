يونكر يهاتف سانشيز بشأن طريق المتوسط الغربي للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أجرى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اتصالاً هاتفياً اليوم مع رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانتشيس، للتأكيد على موقف المفوضية الداعم لمدريد أمام مشكلة ازدياد أعداد المهاجرين الواصلين بحراً إلى أراضي البلاد.

وأشارت المفوضية إلى أن يونكر عبر عن مساندة الجهاز التنفيذي الأوروبي لإسبانيا في مسعاها لتأمين رد فاعل وحاسم على ظاهرة ارتفاع أعداد المهاجرين القادمين عبر ما بات يُعرف بطريق المتوسط الغربي.

وينظر الاتحاد الأوروبي ببالغ القلق إلى ما يُعتبر طريقاً جديداً للهجرة غير النظامية، نشط مؤخراً ويمر عبر اسبانيا، وذلك بعد إغلاق السلطات في روما لموانئها أمام سفن الانقاذ الأجنبية وجهود خفر السواحل الليبي بدعم إيطالي.

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية أن يونكر أكد لمحدثه الاسباني تصميم المفوضية على تقديم كل ما يلزم لإسبانيا للمساعدة على مواجهة هذا الوضع.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في بداية شهر تموز/يوليو الماضي عن تقديم مبلغ إضافي يصل إلى 25,6 مليون يورو للسلطات الاسبانية وللمغرب أيضاً من أجل تحسين عمليات استقبال المهاجرين على التراب وفي منطقتي سبته ومليله، وتفعيل عمليات الإعادة.

وأوضحت مينا أندريفا، أن هذا المبلغ يأتي ليُضاف إلى مبلغ سابق وصل إلى 692 مليون يورو، كان خُصص لإسبانيا والمغرب لمساعدتهما على ضبط الحدود في الفترة الواقعة ما بين 2014-2020.

كما قررت المفوضية إرسال مساعدات عينية وتقنية لإسبانيا تتمثل في 195 خبيراً وسفينتين وطائرة هليكوبتر وتجهيزات أخرى للمساعدة على التعامل مع مسألة الهجرة غير النظامية.

وتحدثت أندريفا عن أهمية التعاون الأوروبي مع المغرب، مشيرة إلى أن الاتحاد كان خصص مبلغ 55 مليون يورو لهذا البلد من أجل دعم مشاريع في مجال محاربة الهجرة السرية ولتدريب خفر السواحل. وقالت “نعي ضرورة بذل مزيد من الجهد، فالتعاون مع المغرب أمر أساسي بالنسبة لنا”.

وكان يونكر قد طلب من المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس، السفر إلى إسبانيا في الفترة القريبة القادمة لإجراء محادثات إضافية مع المسؤولين هناك بخصوص تحدي الهجرة.

وكانت مسألة طريق المتوسط الغربي قد طُرحت ونُوقشت من جميع جوانبها خلال القمة الأوروبية الأخيرة التي انعقدت في بروكسل يومي 28 و29 حزيران/يونيو الفائت.