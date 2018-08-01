الائتلاف الوطني السوري المعارض يستنكر تسويق روسيا لمشروع “إرغام اللاجئين” على العودة للبلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، ديما موسى، عن “إدانتها للمحاولات التي تبذلها روسيا على تسويق وتنفيذ مشروع لإرغام اللاجئين السوريين على العودة إلى سورية، على الرغم من وجود ملايين النازحين داخل الأراضي السورية”. ورأت، حسبما نقل عنها المكتب الإعلامي للإئتلاف، أن “الأولوية هي لإعادة النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم والذين هم مهجرون قسرياً في الأصل على يد قوات النظام وحلفائه”.

وشددت موسى على أن عودة اللاجئين تتطلب “توفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والكريمة وليس إجبارهم على الخضوع لشروط وموافقات أمنية من قبل نظام الأسد”.

ورأت نائب رئيس الائتلاف “إن محاولات موسكو تحويل اللاجئين إلى نازحين هي جريمة جديدة لإرغام الملايين من اللاجئين على العودة إلى سورية بشكل قسري ضمن ظروف غير آمنة ومستقرة على الإطلاق”. وأردفت “المخطط الروسي واضح عندما جرى حديث حول إنشاء مراكز إيواء لاستقبال أولئك اللاجئين، أي أنها على يقين أنهم لن يعودوا إلى مناطقهم الأصلية”.

ووفق موسى، فإن “إعادة اللاجئين لمناطق غير مناطقهم الأساسية في سورية، سيزيد من عمليات التغيير الديموغرافي التي نفذها النظام في البلاد على نطاق واسع خلال السنوات الأخيرة برعاية روسية إيرانية”.