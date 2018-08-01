مسؤول روسي: أعددنا خطة لإعادة اللاجئين السوريين لبلادهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

موسكو- أعلن مسؤول روسي رفيع الاربعاء أن لدى بلاده “صورة واضحة لمواعيد وقواعد عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم”، كاشفا عن “ترتيب عمل مشترك ووثيق مع المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة لتنفيذ هذه العملية”، كما أنه تحدث عن دول، لم يسمها، تضع “عراقيل اصطناعية” أمام تنفيذ هذه العملية.

ونقل موقع قناة (روسيا اليوم) عن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا الاتحادية، اللواء ميخائيل ميزينتسيف، قوله خلال جلسة لمكتب التنسيق الخاص بملف إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، إن “العمل السريع، الذي قامت به البعثات الروسية في الدول الأجنبية والتابعة لوزارة الخارجية الروسية، أسفر عن وجود فهم دقيق عندنا لمواقف جميع الدول وتشكل الصورة الواضحة لمواعيد وقواعد إعادة اللاجئين السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة”.

وأضاف المسؤول الروسي “تم رسم تفاصيل المهمات التي نواجهها وتحديد تسلسل ونظام العمل في إطار تنفيذ هذه العملية الإنسانية”، مؤكدا على أنه تم ترتيب “عمل مشترك وثيق” مع المؤسسات الدولية، على رأسها الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للمنظمة العالمية في جنيف، وكذلك مركز المراقبة الأمريكي في عمان. وأردف “يجري تعزيز التعاون على مستوى الوزارات والدول بالتزامن مع حل جميع القضايا الإجرائية والقانونية التي تطفو على السطح خلال العمل”.

وأشار إلى أن فرق العمل المشترك الروسية “حققت نتائج مهمة في كل من سورية ولبنان والأردن وتركيا حيث تم رسم مقترحات دقيقة حول قواعد ومواعيد إعادة اللاجئين”.

كما اتهم ميزينتسيف عددا من الدول المضيفة للاجئين بـ”خلق عراقيل اصطناعية أمام إعادة المواطنين من سورية إلى وطنهم”، مشددا على أن “هذه العملية يجري تسييسها غالبا للغاية بذرائع مختلفة”. ورأى أن “هذا الأمر يعود بشكل أساسي إلى الرغبة في الاستمرار بالحصول على مساعدة خارجية من المؤسسات الدولية والبلدان المانحة يتم تخصيصها لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين وكذلك بغرض مواصلة استغلالهم كأيد عاملة رخيصة”.