ليبرمان يعلن إغلاق معبر كرم أبو سالم

القدس- قرر وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان إغلاق معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) امام نقل الوقود والغاز الى قطاع غزة حتى اشعار اخر.

وعزا ليبرمان قراره إلى “استمرار إرهاب الطائرات الورقية والبالونات الحارقة وتواصل اعمال العنف قرب السياج الأمني”.

وكانت إسرائيل قررت الشهر الماضي إغلاق المعبر، وهو الوحيد للبضائع إلى قطاع غزة، حتى اشعار اخر ثم خففت القرار قبل نهاية الشهر.

وتحذر مؤسسات فلسطينية وإسرائيلية ودولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وبدورها تقول الحكومة الإسرائلية إن العديد من الحرائق تنشب يوميا في تجمعات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة بسبب إطلاق فلسطينيين طائرات ورقية وبالونات محترقة من القطاع باتجاهها.