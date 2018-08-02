الحزب الديمقراطي الإيطالي يدعو لتحقيق برلماني حول دور مفترض لروسيا في الانتخابات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا الحزب الديمقراطي الايطالي المعارض إلى تحقيق برلماني للتأكد من دور روسي مفترض في نشر أخبار مزيفة عن حكومات الحزب السابقة لصالح حزبي الائتلاف الثنائي الحالي الحاكم (حركة خمس نجوم-رابطة الشمال) خلال الحملة الانتخابية البرلمانية الاخيرة.

وذكر تصريح صحفي صدر الخميس، حمل توقيع النائبين عن الحزب في لجنتي العدل: كارميلو ميكيلي، والثقافة: ميكيلي آنزالدي، أن “وجود مصنع أخبار مزيفة في روسيا عمل على نشر أخبار كاذبة ضد حكومات الحزب الديمقراطي لصالح رابطة الشمال وحركة خمس نجوم، لهو أمر خطير للغاية”.

وأضاف البرلمانيان “إن ما ذكرته الصحف الإيطالية اليوم، إستنادا إلى تقرير الموقع الامريكي (فايف ثيرتي ايت)، يؤكد مرة أخرى الشكوك التي برزت في الأشهر الأخيرة، وأيضًا في ضوء تصريحات نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن”.

ورأى النائبان “أنه من الملح أن يمنح البرلمان الإيطالي الضوء الأخضر لإنشاء لجنة تحقيق بشأن الأخبار المزيفة، والتي قدمنا بشأنها مشروع قانون في اليوم الأول من بداية الدورة التشريعية الجديدة”.