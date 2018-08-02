رئيس النواب الايطالي: نتعاون مع أسرة ريجيني للبحث عن الحقيقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بولونيا- جدد رئيس مجلس النواب الايطالي، روبيرتو فيكو الخميس عزم سلطات بلاده “البحث عن الحقيقة” بشأن قضية الباحث جوليو ريجيني، الذي عثرت القوات الأمنية المصرية في أوائل عام 2016 على جثته بأطراف القاهرة وعليها آثار تعذيب.

وقال رئيس النواب مخاطبا حشدا في ذكرى إحياء حادث التفجير الارهابي بمحطة القطارات بمدينة بولونيا في الثاني من آب/أغسطس 1980، “مع أسرة ريجيني، نحن نتعاون للبحث عن الحقيقة، لأنه ينبغي تقصي كل الحقائق، ليس فقط لأفراد العائلة المعنيين، بل لنا جميعا، لأنه لا يمكن لأحد أن يشعر بأنه غريب عما حدث”.

وأردف “الحقيقة يجب أن تكون خيرا عاما وموروثا للجميع. الدولة تقوم على المعرفة وما تعلمه عن تاريخنا. فعندما ننجح معا في معرفة كل شيء، يمكننا القول إننا دولة قوية وموحدة وديمقراطية مائة بالمائة”.