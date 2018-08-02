أفراموبولوس إلى إسبانيا غداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يقوم المفوض الأوروبي ديمتريس أفراموبولوس، بزيارة يوم غد (الجمعة) إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يجري لقاء مع كبار المسؤولين هناك ستتمحور حول آليات تنشيط التعاون لمواجهة مشكلة تزايد حركة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر إسبانيا.

وبات طريق وصول المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا عبر البوابة الإسبانية يُعرف بطريق المتوسط الغربي.

وتأتي زيارة أفراموبولوس إلى مدريد بشكل عاجل، عقب مكالمة هاتفية جرت أمس بين رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز، أكد خلالها الأول دعمه الكامل للسلطات الإسبانية في مواجهة ظاهرة الهجرة السرية.

وحول الزيارة قالت المتحدثة باسم أفراموبولوس: “يندرج هذا التحرك في إطار عملنا على الإبقاء على اليقظة والحذر ومراقبة طرق الهجرة”.

وترفض المؤسسات الأوروبية الإقرار صراحة بأن طريق المتوسط الغربي بات البوابة الجديدة لوصول المهاجرين إلى أوروبا، بعد أن تمت السيطرة على طريق ليبيا – إيطاليا، إلا أنها تقر بوجود حالة قلق بالغ تجاه ما يحدث.

وأشارت ناتاشا برتود إلى أن المفوض الأوروبي سيتعامل بإيجابية مع طلبات المساعدة الإسبانية، دون أن تعطي المزيد من التفاصيل.

وكانت مدريد طلبت من الاتحاد الأوروبي مبلغ 30 مليون يورو من أجل المساعدة في عمليات استقبال المهاجرين والتعامل مع احتياجاتهم في المرحلة الأولى بعد وصولهم على أراضي البلاد.

وكانت المفوضية أعلنت بداية شهر تموز/يوليو الماضي عن حزمة مساعدات مالية إضافية وصلت إلى 25,6 مليون يورو لصالح إسبانيا والمغرب لمساعدتهما على تحسين شروط الاستقبال وتفعيل عمليات الإعادة.