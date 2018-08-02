أبو ردينه يؤدي اليمين نائبا لرئيس الوزراء الفلسطيني وحماس تستنكر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أدى الناطق الرسمي بلسان الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه اليمين القانونية نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإعلام في الحكومة الفلسطينية مع إحتفاظه بمنصبه الحالي.

وتمت مراسم أداء اليمين الدستورية في مقر الرئاسة الفلسطينية، أمام الرئيس محمود عباس وبحضور رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله.

وأدانت حركة (حماس) الخطوة معتبرة إنها أنهت حكومة التوافق الوطني.

وقال الناطق باسم الحركة سامي ابو زهري “إن حكومة رام الله لم تعد حكومة التوافق بعد إضافة نبيل أبو ردينة وغيره من الإضافات السابقة”.

واضاف في بيان “رعاية أي اتفاق مصالحة يجب أن يخضع لحكومة وحدة وليست حكومة فتحاوية”.

وجاءت الخطوة في وقت تبذل فيه مصر جهودا من أجل إطلاق تنفيذ إتفاق المصالحة الفلسطيني.

وفي الغضون، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن بنيامين نتنياهو ألغى زيارة خارجية بسبب التطورات في قطاع غزة، دون الكشف عن تفاصيل هذه التطورات. وكان من المقرر أن يزور نتنياهو كولومبيا للقاء رؤساء دول بأمريكا اللاتينية.

واستنادا إلى وسائل إعلام إسرائيلية فإنه قد يكون للقرار علاقة بقرب التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة برعاية مصرية.