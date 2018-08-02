المفوضية الأوروبية تعلن عن مساعدات للمزارعين لمواجهة موجة الجفاف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة إجراءات لمساعدة المزارعين في مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد على التعامل مع آثار موجة الجفاف غير المسبوقة التي تضرب أوروبا خلال الصيف الحالي.

وأشار الجهاز التنفيذي إلى أن المزارعين سيتلقون المساعدات المالية المخصصة لهم في موعد أقرب من المعتاد هذا العام، فـ”بعد مشاورات بين مفوض شؤون الزراعة فيل هوغن، والوزراء المختصين في الدول الأعضاء، تقرر تحرير أموال المساعدات خلال الخريف بدلاً من نهاية العام”، حسب المتحدثة باسمها.

وتريد المفوضية السماح للمزارعين، وخاصة مربي الماشية منهم، باستخدام الأراضي البور ( التي لم تتم زراعتها)، لرعي مواشيهم ، وتجنب تكاليف شراء أعلاف إضافية، وذلك بعد ملاحظة وجود نقص حاد في المساحات المخصصة للرعي نتيجة الجفاف والحر.

ويعد هذا الإجراء استثناء للقواعد البيئة والزراعية المعمول بها في أوروبا.

وتسطيع حكومات الدول الأعضاء تعويض المزارعين المتضررين من موجة الجفاف بنسبة تتراوح ما بين 80% إلى 90% من مجموع خسائرهم، دون الرجوع للمفوضية الأوروبية.