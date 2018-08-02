وزير النقل الايطالي: على سفينة أكواريوس احترام قانون البحار بشأن الانقاذ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب وزير البنى التحتية والنقل في الحكومة الايطالية دانيلو تونينيللي، سفينة (أكواريوس)، التي تديرها منظمات إنسانية غير حكومية، بـ”احترام قانون البحار”، وذلك بعد إعلانها الابحار مجددا لممارسة أنشطة انقاذ المهاجرين بمياه المتوسط

وقال تونينيللي للصحفيين الخميس “إذا كانت المنطقة منطقة اختصاص ليبي، فلا يجب على السفينة أن تسير باتجاه الشمال، بل باتجاه الجنوب”.

وقال “أنا قلق على الفقراء اليائسين الذين يحاولون الوصول إلى إيطاليا من خلال قوارب الموت المطاطية. يجب على أكواريوس، وكل السفن الأخرى، احترام قانون البحار. وإذا أنقذت أرواح بشر، فنحن نشكرها، ولكن لا ينبغي أن تتجه إلى الشمال، بل إلى الجنوب، وفقا للقانون الدولي”.

وأضاف المسؤول الايطالي “لخفر السواحل الليبي منطقة بحث وانقاذ (Sar) معترف بها من منظور القانون الدولي. إنها منطقة اختصاصاتهم”.