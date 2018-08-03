وزير الداخلية الايطالي يعلن عن جولة إلى الشمال الافريقي تشمل المغرب والجزائر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني اليوم الجمعة أنه سيزور قريبا المغرب والجزائر.

وقال سالفيني، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز الاخبارية الايطالية، “لقد زرت ليبيا، وسأزور المغرب والجزائر قريبا. الهدف هو السيطرة على الحدود الجنوبية لبلدان المغادرة والعبور” للمهاجرين.

وكشف المسؤول الايطالي عن “مرسوم أمني” للحكومة قيد الاعداد يختص بـ”جبهات عديدة: من مكافحة المافيا، المخدرات ، الإدمان ، إلى الإرهاب والهجرة”. وأضاف “على جبهة المهاجرين، على وجه الخصوص ، سنعمل على تسريع إعادة المهاجرين (غير النظاميين) إلى أوطانهم عبر اتفاقيات مع بلدان المنشأ، لأن لدينا الآن اتفاقيات مع أربعة بلدان فقط، وتعمل تلك الموقعة مع تونس”. وأردف “نحن بحاجة إلى إتفاقيات أخرى مع نيجيريا والسنغال وغامبيا ومالي وساحل العاج”.