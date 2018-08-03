شراكة أوروبية – أممية لإنقاذ التراث العمراني باليمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – وقع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو)، عقد شراكة لدعم مبادرة أممية للحفاظ على التراث العمراني في اليمن.

وسيقدم الاتحاد الأوروبي بموجب هذا العقد مبلغ قدره 10 مليون يورو، لمساعدة المنظمة على تمويل برامج ميدانية تهدف إلى إنقاذ التراث العمراني في المراكز الحضرية في مختلف أنحاء اليمن، والذي تعرض لدمار كبير جراء الصراع الدائر هناك.

كما تهدف المبادرة وتسمى ” العمل مقابل المال”، إلى خلق فرص عمل للشباب اليمني وتعزيز قيم المساواة بين النساء والرجال وأصحاب الإعاقة في الأجر والحقوق، حيث “يساهم هذا الجهد في تعزيز التماسك الاجتماعي و بناء السلام”، حسب بيان الاتحاد.

وذكر البيان الصادر اليوم عن إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الدعم المقدم من طرف بروكسل لليونيسكو يندرج ضمن رؤية الاتحاد المتمثلة في بناء السلام عن طريق دعم المجتمع المدني في أماكن الصراعات.