مساعدات أوروبية طارئة لإسبانيا للتعامل مع ضغط الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قررت المفوضية الأوروبية منح السلطات الإسبانية مساعدة مالية عاجلة بقيمة 3 مليون يورو، للمساهمة في التصدي لمشكلة الهجرة السرية عبر ما بات يُعرف بطريق المتوسط الغربي.

وكان المفوض الأوروبي ديمتريس أفراموبولوس قد أعلن عن هذه المساعدة اليوم أثناء تواجده في مدريد حيث يقوم بزيارة لإسبانيا لبحث طرق التعامل مع ارتفاع أعداد المهاجرين القادمين إلى أوروبا عبر البوابة الإسبانية، مع كبار المسؤولين في البلاد.

ومن المقرر أن تُخصص هذه الأموال، الآتية من صندوق الأمن الداخلي الأوروبي، لتغطية نفقات نشر عناصر إضافية من الحرس الوطني الإسباني على الحدود الجنوبية للبلاد. وقالت المتحدثة باسم المفوض، ناتاشا برتود “نججنا في تحرير مساعدات طارئة لأشبانيا هذا الأسبوع بقية 32 مليون يورو”.

وكانت المفوضية قد خصصت لإسبانيا مبلغاً يصل إلى 691,7 مليون يورو للفترة ما بين 2014-2020، من موازنة صندوق اللجوء والهجرة والاندماج.

وبالرغم من أن إسبانيا تعد منفذاً من منافذ دخول المهاجرين إلى أوروبا، إلا أن زيادة التدفقات خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد أغلاق الطريق الإيطالي، قد سببت حالة قلق داخل الاتحاد الأوروبي.

وتقدم المفوضية الأوروبية منذ سنوات، مساعدات عينية ومادية، آتية من صناديق متعددة لكل من اسبانيا والمغرب لمساعدتهما على ضبط الحدود وتعزيز عمليات الرقابة والتصدي لظواهر الجريمة العابرة للحدود وتهريب البشر.