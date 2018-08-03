صحيفة تكشف سبب رفض الامن الايطالي تسليم وزير مصري سابق للقاهرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أفادت مصادر إعلامية محلية بأن السلطات الامنية الإيطالية أخلت سبيل وزير المجالس النيابية المصري السابق محمد محسوب، عصر أمس الخميس بعد إحتجازه لساعات قرب مدينة كاتانيا (جنوب)، لأن أمر التسليم الصادر من السلطات المصرية لا ينطبق عليه.

ووفق صحيفة (غازيتا ديل سود)، التي تهتم بالاحداث في الجنوب الإيطالي، فإن شرطة مدينة راغوزا أخلت سبيل الوزير السابق في عهد الرئيس محمد مرسي، بعد توقيفه في (مبيت وإفطار) ببلدة كوميزو، بالقرب من كاتانيا، على خلفية مذكرة تسليم مصرية صادرة بحقه. وأشارت إلى أن السلطات الامنية “إعتبرت المذكرة غير قابلة للتطبيق على الوزير السابق، وهو أستاذ القانون ومحامي تحصل في الاثناء على الجنسية الإيطالية، لعدم وجود خطر إقدامه على الهرب“.

وكان محسوب قد كتب في وقت سابق في تغريدة عبر منصة (تويتر): “الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ 3 ساعات قرب مدينة كاتانيا، بطلب من السلطة المصرية لتسليمي.. وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي”.