يونكر يهاتف ماي لبحث بريكست والتجارة العالمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أجرى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اتصالاً هاتفياً برئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، تم خلاله بحث مسيرة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست)، ومسائل تتعلق بالتبادل التجاري العالمي.

ولم تعط المفوضية الأوروبية أي تفاصيل عن مضمون المكالمة، إلا أنها أكدت أن موقف الاتحاد الأوروبي بدوله الـ27 لم ولن تتغير من مفاوضات بريكست.

ودافعت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، ناتاشا برتود، عن رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات بريكست، ميشيل بارنييه، حيث قالت “لا تشدد ولا لين في مواقف السيد بارنييه، فهي ثابتة ونابعة من توافق الدول الأعضاء والخطوط العريضة الناظمة للمفاوضات”.

وتأتي المكالمة الهاتفية بين يونكر وماي، في وقت تستعد فيه الأخيرة لإجراء مباحثات مساء اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتؤكد مصادر أوروبية مطلعة أن المؤسسات الأوروبية تريد “التصدي” لمحاولات بريطانيا تفتيت الإجماع الأوروبي، ما قد يؤدي إلى مزيد من الليونة في المفاوضات.

كما رجحت المصادر أن ينضم يونكر إلى لقاء ماكرون – ماي مساء اليوم، ولكن الأمر لم يتم تأكيده بشكل رسمي بعد.

وترى بريطانيا أن فرنسا هي المسؤولة عن التشدد الأوروبي في المفاوضات، وهو الأمر الذي تجمع كل من باريس وبروكسل على نفيه.

ويذكر أن المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين قد أنهوا العمل على 80% من اتفاق الانسحاب، ولكن مشكلة الحدود بين ايرلندا وايرلندا الشمالية لا تزال تشكل العقبة الكأداء في طريق التفاهم الكامل المفترض أن يعلن عنه بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لتصبح بريطانيا رسمياً دولة خارج الاتحاد بنهاية شهر آذار/مارس 2019.