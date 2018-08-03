إيطاليا: الحزب الديمقراطي يشترط تعديلات للتصويت لصالح مرسوم منح زوارق دورية للبحرية الليبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ا شترط الحزب الديمقراطي الايطالي المعارض إدخال ثلاثة تعديلات للتصويت لصالح المرسوم الحكومي الخاص بمنح حرس السواحل الليبي 12 زورق دورية، الذي سيعرض على مجلس النواب الاسبوع القادم.

وتنص التعديلات المقترحة، على الائتلاف الثنائي الحاكم (حركة خمس نجوم-رابطة الشمال)، وجود هيئات تابعة للأمم المتحدة على متن سفن خفر السواحل الليبي وكذلك في مخيمات اللاجئين في ليبيا، كما يشترط الحزب الديمقراطي مصادقة الحكومة الليبية على اتفاقية جنيف.

وفي مقابلة مع صحيفة إيطالية، عزا رئيس الحزب الديمقراطي ماتّيو أورفيني التصويت المشروط لصالح المرسوم الحكومي بمجلس النواب على الرغم من إقرار برلمانيه للمرسوم في وقت سابق بدون تحفظ في تصويت بمجلس الشيوخ، إلى “عدم وجود أي نوع من الضمانات”. وأضاف أورفيني “بالنسبة لوزير الداخلية ماتيو سالفيني المسألة تقتصر على تسليح الليبيين وترك المهاجرين بأيديهم، ونحن لا يمكننا قبول ذلك. إذا لم توافق الأغلبية الحاكمة على تعديلاتنا، فبوسعنا الامتناع عن التصويت”.