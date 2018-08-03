البرلمان العربي: تنسيق مع برلمان عموم افريقيا لرفع السودان من قائمة الارهاب ودعم القضية الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- أعلن رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي أنه كلف وفداً رفيع المستوى، برئاسة نائبه لزيارة برلمان عموم إفريقيا في جمهورية جنوب إفريقيا، خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من آب/أغسطس الجاري، بشأن “تنسيق التحرك المشترك” بين البرلمانين “لمطالبة الكونغرس الأمريكي برفع اسم السودان من هذه القائمة”، إضافة إلى “دعم قضية العرب الأولي: فلسطين”.

وأشار بيان بهذا الصدد إلى أن “خطة البرلمان العربي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب – والتي أثنى عليها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة- تعد خطة العمل العربية الوحيدة المعنية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”. ونوه بأن القرار الصادر في القمة العربية الاخيرة في الظهران بمنتصف نيسان/أبريل الماضي “رحب بمبادرة وخطة عمل البرلمان العربي، وطالب الجهات العربية المعنية تقديم كافة أشكال الدعم اللازم للبرلمان العربي وتمكينه من التحرك على كافة الأصعدة لتنفيذ خطته لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

كما أضاف البيان أن الوفد “سيناقش مع رئيس برلمان عموم إفريقيا التنسيق بشأن قضية العرب الأولى فلسطين ومواقف برلمان عموم إفريقيا التي كان لها بالغ الأثر في تعضيد الاجماع الدولي بشأن القدس، ومطالبة برلمان عموم إفريقيا حث حكومات الدول الإفريقية الاعتراف بدولة فلسطين طبقاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وإدانة القانون الصادر عن الكنيست الإسرائيلي (قانون الدولة القومية للشعب اليهودي)، الذي يؤسس لسياسات عنصرية بغيضة، وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.”