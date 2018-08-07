مصادر إعلامية: إجتماعات دورية إيطالية-مصرية بشأن أزمة ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدثت مصادر صحفية إيطالية عن إتفاق بين روما والقاهرة على عقد “اجتماعات دورية على مستوى كبار المسؤولين” في البلدين، تحضيراً للمؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي ستستضيفه العاصمة الايطالية في فصل الخريف

واشارت صحيفة (إل سولي 24 أوري) إلى أن إشراك مصر في التنسيق في الشأن الليبي كان أمرا متوقعاً نظراً للاهتمام المشترك الذي يوليه الجانبان لهذا الملف، لافتة إلى أن المسألة كانت على طاولة لقاءات وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني، ووزير الخارجية إنيزو موافيرو ميلانيزي خلال زيارتهما للقاهرة. ونقلت عن الاخير تأكيده، خلال المؤتمر الصحفي المشترك نهاية الاسبوع الماضي في القاهرة مع نظيره سامح شكري، على أن “الفكرة، ومن منطلق هذا المؤتمر، أن تكون هناك اتصالات ومحادثات وثيقة مع مصر، التي لها مصلحة مباشرة كتلك التي لدينا بشأن ليبيا”

وتوقعت الصحيفة الايطالية أن يلتئم المؤتمر في روما، الذي لم يحدد له موعدا رسميا بعد، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

يشار إلى أن الثاني والعشرين من نفس الشهر سيشهد إنطلاق نسخة عام 2018 لمنتدى حوار المتوسط، الذي تنظمه إيطاليا سنويا.

وكان المتحدث بإسم الخارجية المصرية قد ذكر أن الوزير شكري استعرض خلال لقائه في القاهرة مع نظيره الايطالي “رؤية مصر تجاه الأزمة الليبية والجهود التي تبذلها لتحقيق الاستقرار، مرحباً بالتعاون مع الجانب الإيطالي للتوصل إلى صيغة شاملة تحقق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتواجه الإرهاب، وتعيد بناء مؤسسات الدولة الليبية، وتعالج الخلل القائم في توزيع الموارد بين المناطق الليبية المختلفة، وتتيح إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في أقرب فرصة”.