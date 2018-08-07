موغيريني: ردنا على عقوبات واشنطن ضد إيران يتعلق بسيادتنا التجارية وأمننا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، عن قناعتها بأن فرض قانون التعطيل كرد على العقوبات الأمريكية على إيران، يدخل ضمن ما سمته السيادة التجارية للاتحاد الأوروبي.

وكانت المسؤولة الأوروبية تعلق، في تصريحات نُقلت عنها من نيوزيلاندا، حيث تتواجد حالياً، على قانون التعطيل الأوروبي الذي دخل اليوم حيز التنفيذ بالتزامن مع إعادة الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوباتها الاقتصادية على إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في آيار/مايو الماضي انسحابه من الاتفاق النووي الموقع بين مجموعة 5+1 وطهران، متسبباً في حالة شقاق دولي، خاصة وأن الأطراف المتبقية فيه قد قررت الاستمرار في تنفيذه.

ودافعت موغيريني عن الموقف الأوروبي بالتأكيد على أن الإجراء المتخذ من قبل بروكسل يعود للأوروبيين وحدهم، فـ”نحن من يقرر مع من نقيم العلاقات التجارية”، حسب كلامها.

وحثت موغيريني الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة منها، على العمل والاستثمار داخل إيران ومع الإيرانيين.

وتعتبر مسألة تدعيم العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأطراف الدولية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015، جزءاً من الصفقة التي تتضمن شقين، فإيران من جهتها وضعت كافة أنشطتها النووية تحت الرقابة الدولية، بينما قامت الأطراف الدولية برفع العقوبات عنها واستئناف النشاط التجاري معها.

وترى موغيريني كما جاء في تصريحاتها، ضرورة الحفاظ على شقي الصفقة، فـ”الأمر يتعلق أيضاً بأمننا”، حسب تعبيرها.

وأعادت التأكيد على أن ايران التزمت بما عليها بموجب الاتفاق النووي، وذلك بشهادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أصدرت 11 تقريراً حول هذا الأمر.

ويحاول الأوروبيون عبر تفعيل قانون التعطيل حماية شركاتهم من آثار العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وإرسال إشارة قوية للأمريكيين مفادها أن واشنطن لا تستطيع التصرف كما يحلو لها على الساحة الدولية.