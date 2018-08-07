ليبرمان: قوة الجيش السوري تتعاظم ونستعد لكل السيناريوهات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- رأى وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان إن قوة جيش النظام السوري “تتعاظم”، مشيرا إلى أن إسرائيل تراقب هذه التطورات وإن الجيش “على أهبة الاستعداد”.

وقال ليبرمان “نشاهد في الجانب الثاني من الحدود الجيش السوري الذي لا يكتفي بالاستيلاء على الأراضي السورية كافة ،بل يقوم ببناء قوات برية واسعة وجديدة، ستعود الى ما كانت عليه في الماضي واكثر من ذلك”.

واضاف، خلال تفقده اليوم تمرينا لسلاح المدرعات في هضبة الجولان، إن “الجيش الإسرائيلي على أهبة لاستعداد لاي سيناريو ويراقب كل التطورات”.

وكانت حكومة إسرائيل أبدت ارتياحا لإعادة النظام السوري بسط سيطرته على الأراضي السورية، بعد إشارتها إلى انه على مدى عقود لم يتم إطلاق رصاصة واحدة من الجانب السوري تجاه إسرائيل.



ومع ذلك فإن إسرائيل غاضبة من تواجد القوات الإيرانية في سورية وتطالب بإبعادها عن الأراضي السورية بشكل كامل.

وفي هذا الصدد فقد رحب ليبرمان بفرض عقوبات أمريكية على إيران وقال “هذا امر مطلوب خاصة من قبل من يحارب الإرهاب”. وأعتبر أن “الاتفاق النووي الأخير ادرّ مليارات الدولارات على نظام الملالي الذي لم يستخدمها لرفاهية المدنيين، بل لتمويل الإرهاب والنشاط الهدام في منطقة الشرق الأوسط بأكملها”، على حد وصفه.

