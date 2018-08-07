بعد مقتل 16 من عمال المزارع الافارقة بحوادث طرق جنوب إيطاليا، كونتي يؤكد: بوصلتنا كرامة الانسان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-فوجيا- قال رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي إن “بوصلة هذه الحكومة، أيضًا فيما يتعلق بالنهج تجاه الهجرة، هي ضمان كرامة الحياة وكرامة العمل”، وذلك تعليقا على مقتل 16 مهاجرا إفريقياً من عمال المزارع الموسميين، في حادثي سير مختلفين في أقل من 48 ساعة بإقليم بوليا (جنوب)، أخرهما عصر أمس الثلاثاء على أبواب مدينة فوجيا أودى بحياة 12 شخصا.

وأعلنت السلطات الايطالية، التي لم تكشف عن جنسيات القتلى، أنها فتحت تحقيقا للتأكد فيما إذا كان المهاجرين الأفارقة ضحية استغلال وسطاء (الذين يصفهم الايطاليون بالعرفاء) للعمل في ظروف عمل سيئة بالمزارع بدون توظيف مباشر وبدون عقود رسمية.

وقال كونتي، في تصريح للصحفيين في أعقاب إجتماع أمني في مدينة فوجيا مع ممثلي قوات الشرطة والسلطات المحلية، “لقد جئنا إلى هنا لنجلب شهادتنا وللإعراب عن قربنا من الضحايا ، مدركين خطورة الأحداث التي أوقعت 16 قتيلاً وعددا من الجرحى. حوادث المرور هي حوادث عرضية، ولكن من الواضح أن هناك شيء أكبر من ذلك”.