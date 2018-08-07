الإئتلاف الوطني السوري المعارض يدعو الاتحاد الأوروبي لعدم قبول المشروع الروسي لإعادة اللاجئين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا رئيس الائتلاف السوري المعارض عبد الرحمن مصطفى، الاتحاد الأوروبي إلى “عدم القبول بالمشروع الروسي لإعادة اللاجئين قبل تحقيق الانتقال السياسي”، مشيراً إلى “ضرورة العمل في البداية على توفير البيئة الآمنة والملائمة للعودة”.

ونقلت الدائرة الإعلامية للإئتلاف عن مصطفي قوله، في لقاء مع المسؤول السياسي في الاتحاد الأوروبي لارا سكاربيتا، إنه “لا يمكن الفصل بين الحل السياسي وعودة المهجرين وإعادة الإعمار والتعامل مع أي منها بشكل مستقل”، لافتاً إلى “ضرورة توفير “ضمانات قانونية للاجئين وضمان مشاركة الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة في هذه العملية”.

وحسب رئيس الإئتلاف، فإن “ملف عودة اللاجئين لا يشمل فقط الأمور اللوجستية أو المالية”، كما نوه بـ”أهمية التعامل على نطاق واسع مع مواضيع حقوق الإنسان المنتهكة من قبل النظام، إضافة إلى إعادة الإعمار بشكل خاص”. وقال “يجب على الاتحاد الأوروبي أن لا يدعم المشروع الروسي لعودة اللاجئين قبل تهيئة الظروف المناسبة”، كما أنه “ينبغي أن تكون العملية بعد ضمان عودة البيئة الآمنة ويجب أن تكون على أساس طوعي”.

وحذر رئيس الائتلاف من أن “جرائم النظام المستمرة بحق المدنيين قد تولد هجرات وموجات نزوح جديدة”، وقال إن “تدخل النظام في إدلب سيؤدي إلى تدفق جديد للاجئين في المستقبل، وفي ظل هكذا احتمال سينعكس ذلك بالنقيض على المشروع المتعلق بعودة اللاجئين السوريين وتجهيزاته”.

ولقد أعلن مسؤول روسي في وقت سابق أن لدى بلاده “صورة واضحة لمواعيد وقواعد عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم”، كاشفا عن “ترتيب عمل مشترك ووثيق مع المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة لتنفيذ هذه العملية”، كما أنه تحدث عن دول، لم يسمها، تضع “عراقيل اصطناعية” أمام تنفيذ هذه العملية.