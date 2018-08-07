هنية: وفد حماس يعود إلى القاهرة حاملا ردود الحركة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- استكمل المكتب السياسي لحركة (حماس) إجتماعات مغلقة استمرت 5 أيام بحث خلالها المصالحة مع حركة (فتح) والتهدئة في قطاع غزة.

ووصل أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج إلى قطاع غزة مساء الخميس الماضي حاملين افكار مصرية لتحقيق المصالحة.

وذكر رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية أن “الوفد برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، سيعود إلى العاصمة المصرية القاهرة حاملًا رؤية الحركة لكل الملفات التي تمّ طرحها للنقاش”.

وقال في لقاء مع قادة الفصائل والوجهاء في غزة، اليوم، إن “المكتب السياسي لحماس ناقش خلال الأيام الخمسة الماضية في اجتماعات متواصلة كل التطورات المحيطة بالقضية الفلسطينية”. واضاف “سيعود الوفد للقاهرة حاملًا رؤية الحركة وتصوّراتها حول المصالحة وكسر الحصار والحديث عن التهدئة ومواجهة اعتداءات الاحتلال وإعادة بناء المشهد الفلسطيني على أسس قوية”.

ولم يكشف هنية عن طبيعة رد حماس على الأفكار المصرية، كما لم يكشف موعد وصول وفد الحركة إلى القاهرة.

ولفت هنية إلى أن إجتماع المكتب السياسي للحركة بحث أيضا “القرار الأمريكي المتعلّق بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها، ومسيرات العودة الكبرى، وحصار قطاع غزة. وقال إن “التحالفات الإقليمية التي يجري بناؤها في المنطقة، تهدف لجعل إسرائيل جزءا من المنطقة، واعتبار المقاومة الفلسطينية، أشرف ظاهرة عرفتها الأمّة، بأنها إرهاب”.

واضاف “ناقشنا في اجتماعاتنا الحوارات مع القاهرة، والحوارات مع الأمم المتحدة، والحوارات مع قطر وغيرها من الدول (…) واتخذنا جملة من القرارات”.

واستدرك “قيادة حماس راعت في قراراتها بأن القضايا لا تخص الحركة وحدها؛ إنما هي قضايا وطنية”. وقال إن “طبيعة المرحلة وشدة المؤامرة لا يمكن أن يواجهها طرف لوحده مهما كانت قوته، لكن بصف فلسطيني موحد نستطيع أن نسقط أي مؤامرة”.