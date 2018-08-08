الرئيس الايطالي: العمل وحماية العاملين تحديات أساسية بعالم اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اشار رئيس الجمهورية الايطالية، سيرجو ماتّاريلا إلى أن ذكرى مأساة إنهيار منجم مدينة مارسينيل (جنوب بلجيكا)، التي وقعت في 8 آب/أغسطس 1956 واسفرت عن مقتل 262 عاملا، بينهم 136 إيطالياً، “تبقى جزأ يتعذر محوه من الذاكرة الجماعية للوطن”.

واضاف في رسالة لمناسبة ذكرى المأساة اليوم الاربعاء “إن تضحية عمال المنجم الـ262 ستقود دائما ذاكرتنا جميعا إلى قيمة المعاناة وشجاعة المهاجرين في أرض أجنبية بحثا عن بناء مستقبل أفضل لأسرهم عن طريق العمل”.

وقال ماتّاريلا أن “الحق في العمل هو قاعدة الجمهورية الإيطالية، ويمثل المبدأ الأساسي الذي يدور حوله نظامنا الاجتماعي والتعبير عن مبدأ المواطنة”. واردف ” يشكل تعزيز فرص العمل والحماية الكاملة لصحة العاملين تحديات أساسية في عالم اليوم ضمن السياق الاقتصادي الأوروبي الحالي وعملية التكامل القارية، التي يبدو في إطارها تطوير الركيزة الاجتماعية (العمل)، أمر لا غنى عنه”.