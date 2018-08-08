كونتي: لإستقرار ليبيا أهمية استراتيجية لإيطاليا ولسنا دعاة هيمنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي إلى أن “لليبيا أهمية إستراتيجية بالنسبة لإيطاليا، لأسباب تاريخية وجيوسياسية”، فضلا عن أن “طرق الهجرة، التي تعبر ليبيا، تركز على إيطاليا”، كما جدد التحذير من أن تسريع إجراء الانتخابات العامة في ليبيا، بدون ضمانات المصالحة بين الفرقاء السياسيين هناك، لن يحقق الاستقرار، على حد وصفه

ونوه كونتي، في آخر لقاء مع الاعلام اليوم الاربعاء قبل بدء العطلة الصيفية، بأن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الذي إستقبله في البيت الابيض نهاية الشهر الماضي، اعترف بحقيقة الأهمية الاساسية التي توليها إيطاليا إلى ليبيا. وأردف قائلا “نحن في الواقع لم نعبر أبداً عن إدعاءات هيمنة أو أهداف توسعية، ولكن الحاجة إلى ضمان المصالح الوطنية”

واعتبر رئيس الحكومة الايطالية أن الهدف يكمن في “تحقيق الاستقرار في ليبيا” بحيث يتم “إجراء الانتخابات القادمة بضمانات كافية. لا عجلة، تسريع العملية الانتخابية لا يحقق الاستقرار. ينبغي الوصول إليها (الانتخابات) تدريجيا ”