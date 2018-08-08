نائب عربي بالكنيست يقدم إستقالته باللغة العربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-قدم النائب من القائمة العربية المشتركة في الكنيست وائل يونس، اليوم الأربعاء، كتاب استقالته إلى رئيس الكنيست باللغة العربية ردا على قانون القومية.

وجاءت استقالة يونس وفق التفاهمات بين الاحزاب العربية، في اللجنة الرباعية التي تم خوض الإنتخابات على أساسها عام 2015، وتنص على التناوب بين النواب العرب.

وقال يونس إنه قدم كتاب الإستقالة باللغه العربية ” في أول تحد لقانون القومية والذي ينص على الحط من مكانة اللغة العربية، لغتنا نحن سكان البلاد الأصليين”. وحسب يونس، فإن رئيس الكنيست رفض قبول مكتوب الاستقالة العربية، على أن يتم “مراجعتها لغويًا وبعد الاستشارة القضائية”.

وأضاف “ورقة استقالتي هي ورقة ادانة لهذه الحكومة والكنيست وهي عمليًا أول امتحان لهم في ترجمة قانون القومية بشكل فعلي وعلى أرض الواقع، وقد كان رفضه هو بمثابة تأكيد على ان اللغة العربية فقدت صفتها الرسمية”.

وتابع يونس: “من حقي تقديم استقالتي بلغتي الأم، ولو كان الأمر في كندا مثلًا فكان رئيس البرلمان سيقبلها على الفور، فلا نقبل مقارنات بعد اليوم مع أنظمة ديموقراطية وإنما مع انظمة رجعية وانظمة أبارتهايد”.

ويعارض المواطنون العرب في إسرائيل قانون القومية الذي يعتبر أن إسرائيل هي دولة اليهود. واليوم انعقدت جلسة استثنائية للكنيست الإسرائيلي استجابة لطلب المعارضة لمناقشة القانون.

وبالأمس التمس المواطنون العرب إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإبطال القانون.