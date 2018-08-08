رئيس الوزراء الايطالي: سنحد من تأثير عقوبات واشطن ضد طهران على شركاتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي أن حكومته ستسعى إلى “الحد قدر الإمكان” من “التأثير السلبي المحتمل على الشركات الايطالية” جراء العقوبات الأمريكية على إيران.

وأضاف كونتي، في آخر لقاء مع الاعلام قبل بدء العطلة الصيفية اليوم الاربعاء، هناك “تحذيرات” في هذا الاتجاهK “لكنني سأكون شديد الحساسية في هذه المسألة”، على حد وصفه

وكانت صحيفة (إل سولي 24)، المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية، قد حذرت في وقت سابق من خسارة ثلاثين مليار يورو، في شكل بروتوكولات استثمار موقعة بين الشركات الإيطالية الكبرى والسلطات الإيرانية والبالغ حجمها 27 مليار يورو، إضافة إلى مليارين من الصادرات المتوقعة إلى طهران.