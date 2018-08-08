رئيس الوزراء الايطالي يعرض نفسه وسيطا بين أوروبا وترامب تفاديا لحرب تجارية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، منظمة التجارة العالمية (WTO) بأنها “غير كافية” لضمان التوازن التجاري الدولي، مقدما نفسه وسيطا لحل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي.

وقال كونتي، في آخر لقاء مع الاعلام اليوم الاربعاء قبل بدء العطلة الصيفية، “علينا أن نأخذ في الحسبان أن منظمة التجارة العالمية هي نظام غير كاف لضمان حسن سير التجارة الدولية”، وفي “ضوء المواقف التي عبّر عنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول اختلال التوازن في الميزان التجاري الخاص ببلاده، قدمت إستعدادي الشخصي من أجل العمل في اتجاه مفاوضات من شأنها إرضاء الجميع”.

وكان الرئيس الأمريكى قد أعلن، في أعقاب لقاء مع رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر في الاسبوع الاخير من الشهر الماضي، الاتفاق على إطلاق محادثات مشتركة بين واشنطن وبروكسل سعيا لتفادي حرب تجارية بين الطرفين على ضفتي الاطلسي.