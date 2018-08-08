حماس: نتعامل بقلب مفتوح مع جهود المصالحة وعلى استعداد لصفقة تبادل أسرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- قال المكتب السياسي لحركة (حماس) إنه يتعامل مع الجهود المبذولة من كل الأطراف المعنية لتحقيق وقف إطلاق النار والمصالحة في في غزة “بعقل وقلب مفتوحين”، مبديا الإستعداد للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل بشأن صفقة جديدة لتبادل الأسرى.

وقال في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، اثر إجتماعات متواصلة في غزة “ثمن المكتب السياسي كل الجهود التي تعمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، ورفع الحصار والعقوبات الظالمة المفروضة على قطاع غزة وإنهاء معاناته، وعبر عن اعتزازه بسفن كسر الحصار والقائمين عليها، واستنكر البلطجة الصهيونية في مواجهة هذه السفن”.

وأضاف “ناقش المكتب السياسي الجهود المختلفة التي تبذلها عدة أطراف ولا سيما الأشقاء في مصر لتحقيق المصالحة ورفع الحصار، وتنفيذ المشاريع التنموية والإنسانية في قطاع غزة، وحماية شعبنا من الاعتداءات الصهيونية المتكررة”. وأكد المكتب السياسي أنه “يتعامل مع هذه الجهود المبذولة من كل الأطراف المعنية بعقل وقلب مفتوحين؛ اعتبارًا لمصالح شعبنا وحرصًا على إنهاء الحصار الظالم الذي يعانى منه أهلنا في قطاع غزة، مؤكدًا أنه لا أثمان سياسية لذلك، ولا تنازل عن حقنا في سلاحنا ومقاومتنا، والوحدة الجغرافية والسياسية بين الضفة والقطاع”.

ولفت إلى أنه “على مدى أربعة أيام متواصلة، وللمرة الأولى منذ تأسيس الحركة، اجتمع المكتب السياسي في غزة في الفترة الواقعة بين 2 أغسطس 2018 وحتى 7 أغسطس 2018، ناقش فيه الأوضاع الوطنية والإقليمية والدولية في ضوء ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مؤامرات يسعى الاحتلال من خلالها إلى تصفية القضية”.

وكان وفد قيادي من الحركة غادر غزة اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد إنتهاء الإجتماعات.

وفي هذا الصدد، قال المكتب السياسي “حمَل وفد قيادة الحركة المتوجه إلى القاهرة رؤية الحركة النابعة من الرؤية الوطنية الجامعة، والتي تسعى إلى تحقيق مصالحة حقيقية ووحدة وطنية قائمة على الشراكة الكاملة في بناء النظام السياسي والمؤسسات الوطنية، وإنجاز برنامج وطني مشترك على أساس اتفاق القاهرة في الرابع من مايو2011، وتطبيقاته المتمثلة في مخرجات بيروت في يناير2017م، التي تؤكد إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية جامعة وديمقراطية شفافة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية للقيام بمسؤولياتها الوطنية تجاه شعبنا في الضفة وغزة والقدس بما في ذلك التحضير لإجراء انتخابات عامة”.

وأبدى المكتب السياسي لحركة (حماس) الإستعداد للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل بشأن صفقة جديدة لتبادل الأسرى. وقال إنه “استعرض التحركات في إطار تحرير الأسرى الفلسطينيين مقابل الجنود الصهاينة لدى المقاومة”، وأكد أن لديه “الجاهزية للتفاوض غير المباشر لإنجاز صفقة مشرفة لأسرانا الأبطال، وأن أسرى الاحتلال لن يذوقوا طعم الحرية قبل أن يرى أسرانا الحرية بين أهلهم وذويهم”.