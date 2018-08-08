كونتي يدافع عن سياسة حكومته تجاه المهاجرين: تدفقات أقل مخاطر أقل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دافع رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي الاربعاء عن سياسة حكومته، التي تولت مقاليد السلطة في أوائل شهر حزيران/يونيو الماضي، تجاه المهاجرين، والتي إنتقدتها بشدة منظمات وهيئات عاملة في أنشطة الانقاذ بمياه المتوسط.

وقال، في لقاء أخير مع أجهزة الاعلام في العاصمة روما، قبل بدء العطلة الصيفية “أعتقد أن البيانات المتعلقة بالهجرة تتحدث نيابة عنّا: في هذين الشهرين من الحكم، تقلصت التدفقات إلى ما بين 80 إلى 85 في المائة. انها نتيجة ايجابية لانها تعني مخاطر أقل بالنسبة للمهاجرين الذين، بالطبع، لا يعبرون البحر المتوسط على متن سفن سياحية فاخرة من الدرجة الاولى”.

وأضاف “نهجنا هو نهج دقيق، لم نتردد أبدا في الإغاثة الإنسانية. لقد عملنا دائما على نقل الضعفاء إلى زوارقنا الدورية. لكن غيرنا هذا النهج لأنه لم يقدم، من حيث النتائج، الضمانات الانسانية” المرجوة.

وقال رئيس الوزراء الايطالي “ما يهمنا هو حل المشاكل مع تبني موقف مسؤول، وحتى الآن يمكننا أن نقول بفخر أننا حققنا تحولا إيجابيا” لتجنب أن يكون البحر الأبيض المتوسط ​​”مقبرة مهاجرين”، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه “بفضل التنسيق بين جميع الشركاء الأوروبيين من الممكن إدارة تدفقات الهجرة بشكل أفضل”.