مسؤول في حماس يتحدث عن تقدم بالمفاوضات وإسرائيل تقر وجود قناة سرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- غزة- قال قيادي في حركة (حماس) إن المحادثات، التي تقودها مصر والأمم المتحدة لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة تحقق تقدما، في وقت قال فيه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أن الحكومة ستبحث قريبا اقتراح لوقف النار يجري من خلال قناة سرية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية إن مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي “ملادينوف جاء بخطوط عامة، وما يدور الآن من تحركات تقودها الأمم المتحدة ومصر وبمشاركة قطر، نستطيع أن نقول إنها في مراحل متقدمة”.

واضاف في تصريح، وزعه مكتب حماس الإعلامي “الرؤية هي تنفيذ مشاريع تعدها المنظومة الدولية في مجالات متعددة: في الكهرباء والمياه والبنية التحتية وتشغيل العمال والخريجين، مقابل الهدوء في قطاع غزة”.

وتابع الحية “الحصار المستمر على قطاع غزة لابد أن يتبدد، وأن تتوفر مقومات الحياة لشعبنا الفلسطيني، وأن يعيش كباقي العالم”. واعلن الحية إن “الحركة لديها استعدادات عالية لإدارة صفقة تبادل بالإفراج عن أسرى مقابل جنود، داعيًا الاحتلال أولاً إلى احترام اتفاقية صفقة وفاء الأحرار”.

واضاف القيادي في حماس “إذا كان الاحتلال مستعدًا لدفع الثمن؛ فنحن مستعدون لإتمام صفقة تبادل أسرى من الآن”. وتزامن ذلك مع إعلان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان أن حكومة بلاده قد تبحث قريبا مقترح لوقف إطلاق النار يتم من خلال قناة سرية مع حماس.

وبشأن المصالحة الفلسطينية، قال الحية “أي اتفاق مصالحة يكتب له النجاح يجب أن يكون منطلقًا من الاتفاق الوطني الذي رعته مصر والأمم المتحدة، و حماس تريد وضع آليات تنفيذه بالتوازي ورزمة واحدة في الضفة وغزة، وفي كل الملفات دون انتقائية”. واضاف “نطالب بتشكيل حكومة وطنية جديدة قادرة على تنفيذ متطلبات المصالحة”. وتابع الحية “حكومة الوفاق الوطني تغيرت مرارًا وتكرارًا، ومع إجراءاتها الظالمة الحالية لم تعد حكومة اتفاق وطني”.