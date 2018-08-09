عباس يدعو لتدخل دولي لوقف التصعيد بغزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- حث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس في إتصالات هاتفية مكفة أجراها اليوم الخميس المحتمع الدولي على التدخل لوقف التصعيد في قطاع غزة.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان إن عباس المتواجد في العاصمة القطرية الدوحة “أجرى اتصالات دولية مكثفة وعلى كافة المستويات لوقف التصعيد الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة”.

وأضافت إن الرئيس الفلسطيني “نبه إلى خطورة هذا التصعيد، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقفه وعدم جر المنطقة إلى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مقتل 3 فلسطينيين ، بينهم إمرأة وطفلتها، فيما اصيب 12 اخرين في الغارات الإسرائيلية منذ مساء أمس.

وكان الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي ذكر أن “الجيش نفذ 140 غارة على أهداف في قطاع غزة منذ أمس”، .

وأشار إلى أن “فلسطينيين أطلقوا 80 قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل اعترضت منظومة القبة الحديدية 25 منها.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 11 إسرائيليا.