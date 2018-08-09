بلجيكا: معلومات عن تورط عناصر بتنظيم داعش بالتحضير لهجمات إرهابية بإوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – كشفت وسائل إعلام محلية ناطقة بالفرنسية والهولندية النقاب عن وجود مواطنين بلجيكيين بين مسلحي تنظيم الدولة (داعش)، بين مجموعة من الأشخاص تعمل على التحضير لهجمات إرهابية جديدة في الغرب.

واستندت وسائل الإعلام إلى مضامين “وثائق أمنية” قالت إنها اطلعت عليها تفيد “بوجود شبكة تحضر لهجمات إرهابية في أماكن تمتد من البرتغال حتى دول البلقان”.

وتشير الوثائق إلى وجود تحقيق أمني لا زال مفتوحاً منذ عام 2016 و تشارك فيه عدة أجهزة استخبارات أوروبية ودولية في محاولة لتفكيك هذه الشبكة.

وكان المحققون، حسب الوثائق نفسها، قد تعقبوا عمليات تحويل أموال قام بها كل من البلجيكيان شاكر هاء ( 30 عاماً ) ومحمد صلاح الدين (39 عاماً) وكلاهما من مدينة بروكسل، ” لم يتم تحديد مصدر الأموال ولا الطريقة التي اسُتخدمت بها”، حسب كلامهم.

وكانت السلطات البلجيكية قد حققت في السابق مع الشخص الأول دون احتجازه، بينما لا يزال البحث جارياً عن الثاني.

كما سلّطت التحقيقات الجارية حالياً الضوء على دور المدعو سامي جدو ( 29 عاماً)، والذي قُتل أثناء غارة في سورية، في التحضير والتدبير لكل من هجوم باريس عام 2015 وبروكسل عام 2016.

وبالرغم من أن النيابة العامة الفيدرالية لا تدل بتعليقات عادة بتعليقات على معلومات من هذا النوع، إلا أن العديد من المسؤولين الأمنيين المحليين قد أكدوا وجود مخاوف حقيقية من إمكانية أن يقوم مسلحو داعش (العائدين إلى أوروبا) أو مؤيديهم بارتكاب هجمات إرهابية.