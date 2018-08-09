السطات الايطالية تعلن ضبط 20 طن حشيش على متن سفينة بمياه المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو-أعلنت السلطات الايطالية أن وحدة شرطة باليرمو الاقتصادية تمكنت من ضبط اكثر من عشرين طنا من الحشيش مغمورة تماما بصهاريج وقود ديزل تحملها سفينة، ترفع علم بنما، مقدرة قيمة المخدرات السوقية بـ150- 200 مليون يورو

وذكر بيان بهذا الصدد، أن سلطات شرطة باليرمو (حاضرة إقليم صقلية) اعتقلت قبطان السفينة و9 من أفراد الطاقم، جميعهم يحملون الجنسية المونتنغرية.

وأشار البيان إلى أن العملية “هي ثمرة استخبارات وتحليلات دقيقة للمسار الذي أتبعته السفية بعد مغادرة ميناء لاس بالماس في غران كناريا، حيث أعلنت التوجه إلى ميناء توزلا (تركيا) ، عبر الإسكندرية (مصر)”، كما “عطلت مرارا نظام التعريف الآلي (AIS) عند إبحارها في المياه الدولية قبالة ساحل شمال افريقيا لإخفاء موقعها وتحركاتها”.

وأفاد البيان بأن “قوات الشرطة المالية، بعد جمع المعلومات التي تؤشر إلى ضلوع السفينة في تجارة دولية محتملة للمخدرات، طلبت، عبر الإدارة المركزية لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية في روما، من سلطات بنما الإذن بالصعود إلى السفينة في المياه الدولية. وفي وقت لاحق، تمت مرافقة السفينة إلى ميناء باليرمو للتفتيش، وبعد إفراغ صهريجين، يحتويان على 20 ألف لتر من الديزل، تم العثور على أكثر من 650 كيس جوت تحتوي 20 طنًا من الحشيش من 13 نوعًا مختلفًا”.