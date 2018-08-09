الاتحاد الأوروبي يأخذ علماً بالعقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن الاتحاد الأوروبي أنه أخذعلماً بالعقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا على خلفية استخدامها للسلاح الكيماوي، عبر القيام بتسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال على الأراضي البريطانية.

وفي هذا الإطار، جاء رد الفعل الأوروبي حذراً، حيث أكدت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي “يتابع الأمر عن كثب ويجري اتصالات مستمرة مع السلطات الأمريكية”. وقالت المتحدثة باسم المفوضية. “نحن نكرر موقفنا القائل بأن استخدام كل سلاح كيمياوي أمر مرفوض مهما كانت الظروف”.

ولم تأت مينا أندريفا، على ذكر أي تحرك أوروبي قد يفضي إلى فرض عقوبات أوروبية مماثلة على روسيا، مكتفية بالقول بأن الاتحاد يرى في استخدام الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية والنووية تهديداً لأمنه وللعالم.

وذكرت المتحدثة أن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، قد تقدمت باقتراحات من اجل تعزيز مقاومة دول التكتل الموحد لأي هجوم باستخدام سلاح كيمياوي من طرف خارجي.

وكان الاتحاد قد دعا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الدولية لتقييد أي استخدام مقبل لمثل هذا النوع من الأسلحة.

وتفرض دول الاتحاد على روسيا عقوبات اقتصادية على خلفية الملف الأوكراني، ولكن الانقسام الحاد بينها بشأن الموقف ومستقبل العلاقات مع موسكو حال دون اتخاذ عقوبات إضافية على خلفية قضية سكريبال.

وكانت دول الاتحاد قد اتخذت إجراءات دبلوماسية تضامناً مع بريطانيا عندما تعرض سكريبال لهجوم بغاز أعصاب روسي الصنع على الأراضي البريطانية في وقت سابق من العام الحالي.