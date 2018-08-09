وزيرة الدفاع الايطالية تحذر من المخاطر الامنية للهجرة خارج نطاق السيطرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذرت وزيرة الدفاع في الحكومة الايطالية، إليزابيتا ترينتا من مخاطر تدفقات الهجرة غير النظامية التي خارج دائرة السيطرة الأمنية.

وقالت في تصريح لإحدى قنوات التلفزة المحلية اليوم الخميس “يتعين على وزارة الدفاع المساهمة، كما يفعل من خلال سلاح البحرية، في السيطرة على الهجرات غير الخاضعة للرقابة والتي من شأنها أن تشكل خطرا” على أمن البلاد.

وأضافت الوزيرة “على سبيل المثال، حتى لو أن هذا الاحتمال منخفضا جداً، قد يتمكن إرهابي من الوصول عبر قوارب المهاجرين إلى شواطئنا وبالتالي إلى داخل أراضي البلاد”.

ولفتت المسؤولة الايطالية، التي طالبت حكومتها، في أكثرة من مناسبة، حلف شمال الاطلسي (ناتو) بتوجيه إهتمامه إلى التهديد الامني القادم من منطقة المتوسط، إلى “الدور المزدوج”، الذي على عاتق وزارتها: “فهناك دور آخر ينطوي على العمل مع الدول الأخرى لتعزيز أنظمتها الدفاعية وقواتها المسلحة لتكون قادرة على السيطرة على الإرهاب”.