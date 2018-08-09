مسؤول بالائتلاف الوطني السوري: ضمانات روسيا لعودة اللاجئين لا قيمة لها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى مسؤول رفيع في الائتلاف الوطني السوري المعارض للنظام في دمشق، “أن الانتهاكات التي يرتكبها النظام بحق المدنيين في المناطق التي تعرضت لفرض تسويات قسرية، تؤكد زيف الإدعاءات الروسية حول تقديم ضمانات للمعارضة السورية واللاجئين للعودة إلى البلاد”، واصفا تلك الضمانات بأنها “لا قيمة ولا وزن لها.“

ونقل الموقع الاعلامي للائتلاف عن أمين سر الهيئة السياسية، رياض الحسن، التنويه بـ”إن تكرار الانتهاكات بحق المدنيين من قبل النظام بعد سيطرته على مناطق جديدة، يكشف جانب مظلم للدور الذي تلعبه روسيا، وقدرتها على ضبط قوات النظام والميليشيات المنفلتة الأخرى.

وتابع الحسن قائلاً: “الشعب السوري لديه تجارب سيئة مع النظام الذي يخلف بوعوده وينتقم من معارضيه”، وأضاف: “لا أحد لديه الثقة بنظام الأسد، لكن تقوم موسكو منذ تدخلها العسكري بالإيحاء للمجتمع الدولي بأنها تسيطر على مجريات الأمور هناك.. وأثبتت الوقائع أنها ليست كذلك”.

وحسب الحسن، فإن “النظام يماطل ويلعب على عامل الوقت، وسيرفض في المستقبل جميع المطالب الروسية، وهو ما قد يعرض العملية السياسية إلى الانهيار بشكل كامل، إضافة إلى ذلك يعرض أرواح الملايين من السوريين لخطر القتل أو التعذيب والاعتقال”.