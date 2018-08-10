خارجية إيطاليا: قلق وإدانة للتصعيد بين غزة وإسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت الحكومة الايطالية على لسان وزارة الخارجية إنها “تعرب عن الادانة والقلق العميق لتصعيد الساعات الأخيرة بين قطاع غزة وإسرائيل”.

وذكرت في بيان أنها “تأمل أن يسود الاعتدال ويتوقف العنف وأن تحترم كل الاطراف المعنية وقف إطلاق النار”.

واشارت إلى أن “هذا التصعيد يسلط الضوء مرة أخرى على الحاجة الملحة للعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي في غزة وحل الأزمة الإنسانية في القطاع”

ويسود الهدوء الحذر في قطاع غزة وحدوده بعد نجاح الجهود المصرية والأممية مساء أمس بتهدئة جديدة بدأ سريانها بعد منتصف الليل.

وجاءت التهدئة القائمة على اساس هدوء مقابل هدوء بعد يومين من التصعيد لوحت خلالهما إسرائيل بتنفيذ عملية عسكرية واسعة على القطاع مع استئناف سياسة الإغتيالات.