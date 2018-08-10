إرتفاع الصادرات الايطالية بمعدل 6.6 في المائة

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وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء

روما-أعلن المعهد الوطني الايطالي للإحصاء (إستات) أن شهر حزيران/يونيو الماضي سجل إرتفاعا في الصادرات الايطالية بلغت نسبته 6.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وذكرت تقرير معهد الاحصاء أن الاشهر الست الاولى من العام الحالي أظهرت وتيرة نمو في الصادرات بلغت 3.7% محركها الاساسي سوق الاتحاد الاوروبي، مسجلة إرتفاعا بمعدل 5.%.

وأفاد التقرير بأن النمو في حجم الصادر شمل كل القطاعات  الصناعية ما عدا قطاع المركبات.  وقدّر زيادة في حجم الفائض التجاري بنصف مليار يورو، حيث صعد الفائض من 4 مليار و504 مليون يورو في شهر حزيران 2017 إلى 5 مليار و71 مليون  في نفس الشهر من هذا العام.