إرتفاع الصادرات الايطالية بمعدل 6.6 في المائة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلن المعهد الوطني الايطالي للإحصاء (إستات) أن شهر حزيران/يونيو الماضي سجل إرتفاعا في الصادرات الايطالية بلغت نسبته 6.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وذكرت تقرير معهد الاحصاء أن الاشهر الست الاولى من العام الحالي أظهرت وتيرة نمو في الصادرات بلغت 3.7% محركها الاساسي سوق الاتحاد الاوروبي، مسجلة إرتفاعا بمعدل 5.%.

وأفاد التقرير بأن النمو في حجم الصادر شمل كل القطاعات الصناعية ما عدا قطاع المركبات. وقدّر زيادة في حجم الفائض التجاري بنصف مليار يورو، حيث صعد الفائض من 4 مليار و504 مليون يورو في شهر حزيران 2017 إلى 5 مليار و71 مليون في نفس الشهر من هذا العام.