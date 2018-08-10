المفوضية الأوروبية ترمي الكرة بملعب الدول الأعضاء في قضية رايان إير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعت المفوضية الأوروبية إلى تبني سياسة الحوار والالتزام بالقوانين الوطنية لحل الصراع الاجتماعي القائم بين إدارة شركة الطيران الايرلندية رايان إير، والعاملين فيها من مختلف الجنسيات الأوروبية.

ويأتي هذا الموقف على خلفية الإضراب الذي قام به اليوم الطيارين العاملين لدى شركة الطيران الايرلندية منخفضة التكلفة بمختلف الدول الأوروبية احتجاجاً على سوء شروط عملهم وانخفاض أجورهم، بالإضافة إلى اتهامهم للشركة بمخالفة قوانين العمل المرعية في الاتحاد الأوروبي.

هذا وأدى الإضراب الأوسع من نوعه، إلى إلغاء آلاف الرحلات الجوية داخل أوروبا وإبقاء حوالي 55 ألف مسافر عالقين في مختلف المطارات.

وفي هذا الإطار، تشدد المفوضية على ضرورة احترام حق المسافرين الذين تم إلغاء رحلاتهم بسبب الإضراب في الحصول على بدائل من قبل الشركة نفسها أواسترداد ثمن التذكرة، وأيضاً الحق بالحصول على تعويض.

أما بشأن رفض إدارة شركة رايان إير دفع تعويضات إضافية للمسافرين المتأثرين بحركة الاضراب، أكدت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي أن المسافر يستطيع التوجه إلى المحاكم في البلد الذي وقعت فيه الحادثة للحصول على حقوقه.

وترى شركة رايان إير أن الإضراب حالة طارئة لا يمكن بموجبها دفع تعويضات إضافية للمسافرين، “هناك من يقول أن الإضراب حالة طارئة ولكن على الشركة إثبات أنها قامت بكل ما عليها لتفادي حدوث الإضراب”، حسب المتحدثة.

وأشارت المتحدثة إلى أن على المحاكم الوطنية دراسة كل شكوى على حدة، متجنبة بذلك إعطاء أي موقف واضح حول ما يجري.

أما بخصوص شكوى العاملين من مخالفة الشركة لقواعد العمل، تعطي القوانين الأوروبية، حسب المتحدثة، للعاملين في قطاع الطيران حق التوجه إلى المحاكم في البلد الذي يقيمون فيه لتحديد المخالفة.

ويأخذ أفراد طاقم رايان إير، وهم ينتمون إلى بلجيكا وألمانيا وغيرها من دول أوروبا، على إدارة الشركة إلزامهم بدفع تأميناتهم الاجتماعية و ضرائبهم في ايرلندا وليس في البلد الذي ينتمون إليه ما يعد إغراقاً اجتماعياً وإضراراً بالأسواق.

وهنا أيضاً، نأت المفوضية الأوروبية بنفسها عن هذا الجدل وأكدت أن على المتضررين اللجوء للقضاء، وأن القوانين المحلية هي التي تفصل في مثل هذه النزاعات.

ومن جهتها، ترى النقابات المهنية المعنية بحقوق العاملين في حقل الطيران المدني، أن المفوضية تخلت عن المسافرين والعاملين معاً، وأنها تفضل الاستمرار في التغاضي عن نموذج إدارة رايان إير، التي تعمل على خفض أسعار التذاكر على حساب شروط العمل ونوعية الخدمات.