بيان أوروبي: المأساة باليمن تذكر بضرورة الحل السياسي لنزاع يدفع ثمنه المدنيون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الأحداث المروعة في اليمن تذكر العالم بعدم وجود حل عسكري لنزاع يدفع فيه المدنيون الثمن الأكبر.

ويتحدث الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر اليوم عن المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، عن الغارة الجوية التي استهدفت أمس منطقة مكتظة بالسكان في صعدة، ما أوقع قتلى وجرحى معظمهم من الأطفال.

وأشار البيان أيضاً إلى إطلاق صاروخ بالستي استهدف ميناء جازان السعودي، وقال ” يكرر الاتحاد دعوته للأطراف المعنية بالعمل على إيجاد حل سياسي والالتزام بالتركيز على استئناف المفاوضات تحت قيادة المبعوث الأممي مارتن غريفيث”، حسب النص.

وعبر البيان عن تصميم الساسة في الاتحاد الاستمرار في دعم عمل المبعوث الأممي الخاص باليمن ومساندة جهوده لاستئناف عملية السلام.

هذا وخلا البيان من أي عبارة إدانة وكذلك من أي إشارة إلى الأطراف المسؤولة عن العنف.