وصول مهاجرين تونسيين بحرا لإيطاليا رفضوا إسعاف سفينة منظمة غير حكومية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو- أشارت السلطات الايطالية إلى أن خفر السواحل إقتاد مهاجرين إلى ميناء لامبيدوزا، رفضوا في وقت سابق إسعافهم من جانب سفينة أكواريوس، بعد أن توقف زورفهم على بعد حوالي عشرة أميال من ساحل المدنية إثر نفاد الوقود.

وقد إنطلق الزورق، الذي يحمل 15 مهاجرا تونسيا، بينهم طفلان، من إحدى سواحل ليبيا يوم أمس الاحد وكشف هويته مركز تنسيق الإنقاذ في طرابلس لكنه فشل في اعتراضه. وذكرت أن الزورق واصل الابحار بسرعة عالية إلى دخوله المياه المالطية، ولكن السلطات هناك لم تعلن إطلاق خدمات البحث والانقاذ (Sar) في منطقتها . واستمر القارب التوجه شمالًا إلى أن دخل إلى المياه الإيطالية.