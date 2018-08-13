سالفيني يفتح النقاش حول إعادة التجنيد الإلزامي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني “لا لإعادة إدخال التجنيد الإلزامي، لأنه لن يكون أيضا، وسيلة لتنشئة شبابنا على إعادة اكتشاف الشعور بالواجب”.

وفي تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي الاثني، كتب سالفيني أن “إعادة فرض الخدمة العسكرية والمدنية يهدف الى تذكير أبنائنا بأنه بالإضافة إلى الحقوق، هناك الواجبات أيضًا”، متسائلا “فهل توافقونني الرأي؟”.

وبهذا الصدد، أجابته السياسية أنّاماريا مانكوزو (من تيار يمين الوسط)، مؤيدة بحماس “في الحال، ودون أن نفكر مرتين”، لأن “إيطاليا بهذا، ستشرع من جديد بأن يكون لديها رجالا أقوياء، لا ضعفاء هزيلين، جل اهتمامهم الهاتف الجوال ومواقع التواصل الاجتماعي!”.

أما الردود الأخرى، فقد كانت “إن النساء ستتفق مع الأمر بالطبع كونهن لم يخضعن للخدمة العسكرية الإلزامية مطلقا”، بينما أكد آخر أن “الخدمة العسكرية الإلزامية من شأنها أن تكون مدرسة في مجال الواجب المدني”. وخاطب سالفيني قائلا “يبدو واضحا أنك لا تمتلك أية فكرة عما هي الخدمة العسكرية”، فهي “المدرسة الأولى لتعلم كيفية تجنب الواجبات ومصنع للمتهربين والماكرين”.