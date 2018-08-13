الدرك الإيطالي يوقف مهاجرين حاولوا الهرب بعد رسوّهم في صقلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مصادر أمنية إيطالية إن سواحل أغريجينتو (صقلية) شهدت فجر الاثنين، أول “رسوّ شبحي” لموسم صيف 2018.

وأضافت المصادر ذاتها أن”حوالي عشرين مهاجرا، جميعهم تونسيون، تم القبض عليهم من قبل عناصر الدرك (كارابينيري) بينما كانوا قد وصلوا الى شارع المدنية بالفعل في محاولة للإختفاء” في أزقّتها، مبينة أنهم “حاولوا الفرار، لكنهم حوصروا واعتقلوا جميعا”.

ونددت جمعية (ماريأميكو) الصقلية بالحدث، لافتة الى أن “المهاجرين وصلوا دون أي عائق الى الشاطئ، ودون أن يلاحظهم أحد”، حتى “رسوّا على شاطئ مونتي ستيلا (غرب صقلية) في مجموعات صغيرة وتفرقوا في أنحاء الإقليم”، والذين “أوقف الدرك 20 منهم”، كما “تم تحديد الزورق الذي استخدمه المهاجرون للوصول إلى ساحل أغريجينتو”، حيث “تم ضبطه”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إن “رجال الدرك يواصلون تمشيط المنطقة بحثا عن بقية المهاجرين”، مشيرة الى أن “الرسوّ من المرجح أنه تم نحو الساعة الخامسة فجراً”.