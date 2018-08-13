نائب رئيس الوزراء الايطالي: الحكومة غير قابلة للابتزاز عبر الاسواق المالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد نائب رئيس الوزراء، وزير العمل والتنمية الاقتصادية، الايطالي لويجي دي مايو أن حكومة الائتلاف الثنائي ليست قابلة للابتزاز عبر الاسواق المالية.

وقال دي مايو، الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم شريك رابطة الشمال في الحكم، في مقابلة مع صحيفة (كوريري ديلا سيرا) “لا أرى خطرًا ملموسًا عن هجوم على هذه الحكومة”. وأردف مستدركا “هذا ما تأمله المعارضة. وإذا كان هناك من يريد استخدام الأسواق ضد الحكومة، فليعلم أنها ليست قابلة للابتزاز”.

وقال، في إشارة إلى حكومة رئيس الوزراء الاسبق سيلفيو برلسكوني التي أجبرت على الاستقالة عام 2011، في أعقاب إرتفاع هائل في معدلات الفائدة على السندات الحكومية الايطالية، “إنه ليس صيف عام 2011 ، ولا يتواجد برلسكوني في قصر رئاسة الوزراء والذي تخلى (حينها) عن الحكم لإنقاذ شركاته” .

وتوقع دي مايو إستمرار التحالف الحاكم إلى نهاية الدورة التشريعية، وقال “مع رابطة الشمال يمكننا العمل سوياً لخمس سنوات في ولاء كامل. أما بالنسبة لإنتخابات البرلمان الاوروبي في عام 2019 ، فإن الأرقام تشير إلى أن الأغلبية الحالية التي يشكلها حزبا الشعب الديمقراطي والاشتراكي الديمقراطي ستزول. سوف تنتهي حقبة التقشف وستبدأ دورة سبع سنوات جديدة (بسياسات إقتصادية) توسعية”.