ممثلة يونيسف باليمن: إنهاء العنف ضد الأطفال والمدنيين قبل محادثات السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ وصفت ممثلة (يونيسف) في اليمن، ميريتشل ريلانيو الغارة التي أصابت حافلة صغيرة مليئة الأطفال في محافظة صعدة باليمن ، يوم 9 آب/أغسطس بـ”الهجوم الأسوأ على الأطفال”، والذي “لم يسبق له مثيل منذ بدء الصراع”. وأسفرت الغارة، التي تعهد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بفتح تحقيق في ظروفها، عن مقتل 21 منهم وإصابة 35 آخرين، حسب مصادر المنظمة الاممية.

وفي تصريحات لخدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، من العاصمة صنعاء أضافت ريلانيو أنه “يوم قصف مستشفى صعدة (في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2015)، شهد رجالنا مواقف فوضوية”، مبينة أن “الكادر الصحي لم يتمكن آنذاك حتى من علاج الأطفال الذين كانت حياتهم معرضة للخطر”.

وذكرت ممثلة يونيسف في اليمن أنه “على الرغم من نداءاتنا المتكررة لاحترام القانون الدولي والإنساني، التي تميّز بغاية الوضوح بين المقاتلين والمدنيين في الصراعات، فإن طرفا النزاع يتحركان في ظل تجاهل تام للقواعد”، وحيث “يتعرض الأطفال لهجوم فظيع”.

وبشأن الغارة الاخيرة، تابعت المسؤولة الأممية “لقد شاهدت وصول أطفال يحتضرون إلى المستشفى، وعدم التمكن من تلقي العلاج”، وقد “رأيت أطفالاً يذهبون إلى جبهة القتال وفتيات يمنعن من الذهاب إلى المدرسة لأنهن يُجبرن على الزواج. إننا نرى أطفالا يموتون كل يوم”.

هذا وستبدأ محادثات السلام حول النزاع باليمن في جنيف يوم 6 أيلول/سبتمبر المقبل، وفي هذا السياق، قالت ريلانيو إن يونيسف تدعو جميع الأطراف إلى “وقف اعمال العنف قبل هذا التاريخ أصلا، ووضع حد للهجمات المروعة ضد الأطفال والمدنيين والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية للمياه”. واختتمت بالقول إن “أكبر أزمة إنسانية في الأيام الأخيرة، هي حرب نسيتها وسائل الإعلام والرأي العام”، والتي “تُلقى مسؤوليتها الهائلة على جانبي الصراع وعلى المجتمع الدولي”، لأنه “لا يمارس الضغط لإيجاد حل سلمي”.